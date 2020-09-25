Боярский положительно оценил вылет «Динамо» и «Ростова» из Лиги Европы

Короткая ссылка
Актёр Михаил Боярский заявил, что вылет «Динамо» и «Ростова» из Лиги Европы пойдёт на пользу российскому футболу.
Боярский положительно оценил вылет «Динамо» и «Ростова» из Лиги Европы
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

«Обидно, конечно, но ничего не поделаешь. «Маккаби» молодцы. Для российского футбола это хорошо, так как нужно осознавать, что мы ещё не готовы играть в европейский футбол. Нужно приложить серьёзные усилия. Я не знаю, как будет дальше, но в начале еврокубковой кампании нам объяснили, что не годимся», — сказал Боярский «Спорт-Экспрессу».

Артист отметил, что в первую очередь болеет за «Зенит», а неудачи других российских клубов его не огорчают.

«Эти поражения обидные, но я не сильно расстроен, потому что больше переживаю за внутренний футбол. Болею за «Зенит», вот и всё, я самодостаточен в этом плане. Конечно, приятно, когда наши что-то выигрывают на международной арене, но я клубный болельщик», — добавил он.

Ранее Боярский выразил сомнение в том, что «Спартак» составит конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионский титул.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить