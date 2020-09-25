Пятиборец Лесун раскритиковал РПЛ: без слёз не взглянешь

Олимпийский чемпион Рио-2016 по современному пятиборью Александр Лесун подверг критике российских футболистов.

Он отметил, что получает за три месяца меньше, чем футболисты за одну игру, хотя имеет больше регалий. Кроме того, Лесун напомнил, что игроки сборной России получили звания заслуженных мастеров спорта после выхода в четвертьфинал чемпионата мира.

«Я люблю футбол и прекрасно понимаю, за что люди получают деньги в Английской премьер-лиге и в испанской Ла Лиге. Периодически смотрю наш чемпионат… Без слёз не взглянешь. В тех же волейболе и гандболе люди намного качественнее играют на международной арене, — приводит слова Лесуна Sport24.

Ранее сообщалось, что Португалия ушла в отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА.