Португалия оторвалась от России в таблице коэффициентов УЕФА

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Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА до 4,9 балла.
Португалия оторвалась от России в таблице коэффициентов УЕФА
  • РИА Новости
  • © Сергей Пивоваров

После очередной еврокубковой недели португальцы продолжают занимать шестую строчку в рейтинге, определяющем представительство стран в евротурнирах. У них 40,649 очка, в то время как у располагающейся на седьмой позиции России — 35,714.

В текущем сезоне португальцы набрали 1,700, россияне — 1,666.

После вылета «Ростова» в матче с «Маккаби» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы российское представительство в еврокубках сократилось до четырёх команд. Португалия пока сохраняет все стартовавшие клубы. После очередных матчей в раунд плей-офф ЛЕ пробились «Риу Аве» и «Спортинг».

Ранее сообщалось, что УЕФА оставил правило пяти замен в силе на сезон-2020/21.

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