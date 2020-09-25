Португалия оторвалась от России в таблице коэффициентов УЕФА

Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА до 4,9 балла.

После очередной еврокубковой недели португальцы продолжают занимать шестую строчку в рейтинге, определяющем представительство стран в евротурнирах. У них 40,649 очка, в то время как у располагающейся на седьмой позиции России — 35,714.

В текущем сезоне португальцы набрали 1,700, россияне — 1,666.

После вылета «Ростова» в матче с «Маккаби» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы российское представительство в еврокубках сократилось до четырёх команд. Португалия пока сохраняет все стартовавшие клубы. После очередных матчей в раунд плей-офф ЛЕ пробились «Риу Аве» и «Спортинг».

Ранее сообщалось, что УЕФА оставил правило пяти замен в силе на сезон-2020/21.