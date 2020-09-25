Португалия оторвалась от России в таблице коэффициентов УЕФА
- РИА Новости
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После очередной еврокубковой недели португальцы продолжают занимать шестую строчку в рейтинге, определяющем представительство стран в евротурнирах. У них 40,649 очка, в то время как у располагающейся на седьмой позиции России — 35,714.
В текущем сезоне португальцы набрали 1,700, россияне — 1,666.
После вылета «Ростова» в матче с «Маккаби» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы российское представительство в еврокубках сократилось до четырёх команд. Португалия пока сохраняет все стартовавшие клубы. После очередных матчей в раунд плей-офф ЛЕ пробились «Риу Аве» и «Спортинг».
Ранее сообщалось, что УЕФА оставил правило пяти замен в силе на сезон-2020/21.