Руководитель «Уфы» сравнил «Зенит» с раненым зверем и напомнил о башкирских охотниках

Короткая ссылка
Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов высказался о предстоящей игре своей команды с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.
Руководитель «Уфы» сравнил «Зенит» с раненым зверем и напомнил о башкирских охотниках
  • РИА Новости
  • © Ростислав Мурзагулов

После восьми туров уфимцы имеют пять очков и занимают 14-е место в турнирной таблице.

«Едем в логово к раненому зверю. Понятно, что «Зенит» недосчитался очков в последнее время. В Башкирии много медведей, и охотники знают, что, если медведь ранен, лучше с ним не связываться. Тут еще и ранили его не мы, а достаться может нам. Настраиваемся на тяжелый матч. «Уфа» умеет играть в футбол с сильными командами, будет интересно», — приводят слова Мурзагулова «Известия».

Ранее сообщалось, что бывший вратарь Руслан Нигматуллин раскрыл преимущества ЦСКА в дерби с «Локомотивом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить