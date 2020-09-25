Руководитель «Уфы» сравнил «Зенит» с раненым зверем и напомнил о башкирских охотниках

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов высказался о предстоящей игре своей команды с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

После восьми туров уфимцы имеют пять очков и занимают 14-е место в турнирной таблице.

«Едем в логово к раненому зверю. Понятно, что «Зенит» недосчитался очков в последнее время. В Башкирии много медведей, и охотники знают, что, если медведь ранен, лучше с ним не связываться. Тут еще и ранили его не мы, а достаться может нам. Настраиваемся на тяжелый матч. «Уфа» умеет играть в футбол с сильными командами, будет интересно», — приводят слова Мурзагулова «Известия».

Ранее сообщалось, что бывший вратарь Руслан Нигматуллин раскрыл преимущества ЦСКА в дерби с «Локомотивом».