Определились все участники плей-офф квалификации Лиги Европы
- Reuters
В матчах, который пройдут 1 октября, и победители которых выйдут в групповой этап Лиги Европы встретятся:
«Янг Бойз» — «Тирана»
«Динамо» (Загреб) — «Флора»;
ЧФР — «КуПС»;
«Арарат» — «Црвена Звезда»;
«Динамо» (Брест) — «Лудогорец»;
«Сараево» — «Селтик»;
«Легия» — «Карабах»;
«Дандолк» — «Клаксвик»;
«Хапоэль» — «Виктория»;
«Русенборг» — ПСВ;
АЕК — «Вольфсбург»;
«Базель» — ЦСКА (София);
«Спортинг» — ЛАСК;
«Шарлеруа» — «Лех»;
«Риу Аве» — «Милан»;
«Копенгаген» — «Риека»;
«Мальмё» — «Гранада»;
«Тоттенхэм Хотспур» — «Маккаби»;
«Слован» — АПОЕЛ;
«Стандард» — «Фехервар»;
«Рейнджерс» — «Галатасарай».
Если в основное время не будут выявлен победитель, комады сыграют два экстра-тайма, и при неоходимости победитель будет определён в серии послематчевых пенальти.
Ранее сообщалось, что «Бавария» завоевала Суперкубок УЕФА во второй раз в истории.