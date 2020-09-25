Определились все участники плей-офф квалификации Лиги Европы

По итогам матчей третьего квалификационного раунда определились все команды-участники раунда плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА.

В матчах, который пройдут 1 октября, и победители которых выйдут в групповой этап Лиги Европы встретятся:

«Янг Бойз» — «Тирана»

«Динамо» (Загреб) — «Флора»;

ЧФР — «КуПС»;

«Арарат» — «Црвена Звезда»;

«Динамо» (Брест) — «Лудогорец»;

«Сараево» — «Селтик»;

«Легия» — «Карабах»;

«Дандолк» — «Клаксвик»;

«Хапоэль» — «Виктория»;

«Русенборг» — ПСВ;

АЕК — «Вольфсбург»;

«Базель» — ЦСКА (София);

«Спортинг» — ЛАСК;

«Шарлеруа» — «Лех»;

«Риу Аве» — «Милан»;

«Копенгаген» — «Риека»;

«Мальмё» — «Гранада»;

«Тоттенхэм Хотспур» — «Маккаби»;

«Слован» — АПОЕЛ;

«Стандард» — «Фехервар»;

«Рейнджерс» — «Галатасарай».

Если в основное время не будут выявлен победитель, комады сыграют два экстра-тайма, и при неоходимости победитель будет определён в серии послематчевых пенальти.

Ранее сообщалось, что «Бавария» завоевала Суперкубок УЕФА во второй раз в истории.