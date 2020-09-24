АЕК Карреры обыграл «Санкт-Галлен» и вышел в раунд плей-офф Лиги Европы

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Афинский АЕК одержал победу над швейцарским «Санкт-Галленом» в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.
АЕК Карреры обыграл «Санкт-Галлен» и вышел в раунд плей-офф Лиги Европы
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Санкт-Галлене, завершилась со счётом 1:0 в пользу команды экс-наставника «Спартака» Массимо Карреры.

Победу АЕКу принёс гол Нелсона Оливейры, забившего на 72-й минуте.

Таким образом, АЕК вышел в плей-офф квалификации, где за путёвку в групповой этап основной стадии Лиги Европы сыграет с немецким «Вольфсбургом», взявшим верх над украинской «Десной» (1:0).

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» победил «Шкендию» и вышел в плей-офф квалификации ЛЕ.

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