АЕК Карреры обыграл «Санкт-Галлен» и вышел в раунд плей-офф Лиги Европы

Афинский АЕК одержал победу над швейцарским «Санкт-Галленом» в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.

Встреча, прошедшая в Санкт-Галлене, завершилась со счётом 1:0 в пользу команды экс-наставника «Спартака» Массимо Карреры.

Победу АЕКу принёс гол Нелсона Оливейры, забившего на 72-й минуте.

Таким образом, АЕК вышел в плей-офф квалификации, где за путёвку в групповой этап основной стадии Лиги Европы сыграет с немецким «Вольфсбургом», взявшим верх над украинской «Десной» (1:0).

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» победил «Шкендию» и вышел в плей-офф квалификации ЛЕ.