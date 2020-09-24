«Металлург» проиграл «Витязю» в матче КХЛ
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Встреча, прошедшая в Магнитогорске, завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.
Победу «Витязю» принесли шайбы Евгения Артюхина, Юрия Паутова и Джастина Дэнфорта, оформившего дубль.
«Металлург» ответил голом Юхо Ламмикко.
В параллельном матче уфимский «Салават Юлаев» на своём льду взял верх над челябинским «Трактором» со счётом 3:1.
Победу уфимской команде принёс дубль Никиты Сошникова. Ещё одна шайба — в активе Дмитрия Кугрышева.
«Трактор» ответил голом Сергея Калинина.
Ранее сообщалось, что СКА выставит молодёжный состав на матч с «Ак Барсом».