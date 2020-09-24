Ибрагимович: коронавирусу хватило смелости бросить мне вызов, плохая идея

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Шведский форвард итальянского футбольного клуба «Милан» Златан Ибрагимович подтвердил выявление у него коронавирусной инфекции.
Ибрагимович: коронавирусу хватило смелости бросить мне вызов, плохая идея
  • Reuters

«Вчера мой тест на коронавирус показал отрицательный результат, а сегодня — положительный. Никаких симптомов не было. Коронавирусу хватило смелости бросить мне вызов. Плохая идея», — написал Ибрагимович в своём Twitter.

38-летний шведский форвард стал вторым игроком «Милана», заболевшим коронавирусом в последнее время, после защитника Леонардо Дуарте.

Ранее сообщалось, что в Английской премьер-лиге выявлено три случая заболевания коронавирусом.

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