Ибрагимович: коронавирусу хватило смелости бросить мне вызов, плохая идея

Шведский форвард итальянского футбольного клуба «Милан» Златан Ибрагимович подтвердил выявление у него коронавирусной инфекции.

«Вчера мой тест на коронавирус показал отрицательный результат, а сегодня — положительный. Никаких симптомов не было. Коронавирусу хватило смелости бросить мне вызов. Плохая идея», — написал Ибрагимович в своём Twitter.

38-летний шведский форвард стал вторым игроком «Милана», заболевшим коронавирусом в последнее время, после защитника Леонардо Дуарте.

Ранее сообщалось, что в Английской премьер-лиге выявлено три случая заболевания коронавирусом.