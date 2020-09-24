Романова о решении CAS: такое чувство, что во всей этой борьбе главной целью было лишение России всех сочинских медалей

Российская биатлонистка Яна Романова прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне по её апелляции на дисквалификацию из-за нарушения антидопинговых правил на Олимпиаде-2014 в Сочи.

«Мы долго ждали этого решения, но оно какое-то половинчатое и не принесло ожидаемой радости. Понятно, что снятие обвинения — это хорошо, но в этом споре была ценна сама олимпийская медаль, завоёванная в Сочи. Это решение CAS очень странное. Получается, только частично удовлетворили (апелляцию). Такое чувство, что во всей этой борьбе главной целью было лишение России всех сочинских медалей. Это дикое решение», — приводит слова Романовой РИА Новости.

Она также высказала мнение о решении CAS удовлетворить апелляцию Ольги Зайцевой лишь частично.

«Ольга много лет была лидером сборной, много лет отстаивала честь страны. В итоге её вот так очернили и выставили самой крайней. Помимо того, что у меня есть личный интерес — всех нас лишили медалей, остаётся обида за многолетнего лидера сборной. Ольга всегда была примером для всех, а в итоге эта история имеет такое завершение. Вроде я уже начала получать поздравления, а радости особой нет», — добавила биатлонистка.

Зайцева, Романова и Ольга Вилухина были пожизненно дисквалифицированы Международным олимпийским комитетом за нарушение антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Их результаты на Олимпиаде были аннулированы. Биатлонистки в Сочи стали серебряными призёрами в составе эстафетной команды.

Ранее сообщалось, что Зайцева назвала политизированным решение CAS по её апелляции.