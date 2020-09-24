Драчёв о решении CAS по делу Зайцевой: негативное пятно ляжет на весь российский спорт

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Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) отклонить апелляцию Ольги Зайцевой на дисквалификацию из-за нарушения антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи 2014 года.
Драчёв о решении CAS по делу Зайцевой: негативное пятно ляжет на весь российский спорт
  • РИА Новости

С закончившей карьеру пять лет назад Зайцевой сняли пожизненное отстранение от Игр, но оставили в силе другое наказание. Таким образом, женская команда России будет официально лишена второго места в эстафете.

«Для российского спорта очень негативная ситуация. Это крайнее решение. Понятно, что можно подавать в гражданский суд, но тем не менее мы видим, что Ольга Зайцева потеряла медаль. Негативное пятно будет ложиться на наш биатлон и на весь российский спорт», — приводит слова Драчёва «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Международный союз биатлонистов отстранил Екатерину Глазырину и Тимофея Лапшина от стартов из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил.

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