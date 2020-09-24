Уткин высказался о фильме «Стрельцов»

Известный спортивный журналист Василий Уткин поделился мнением о фильме «Стрельцов», который посвящён легендарному футболисту московского «Торпедо» и сборной СССР Эдуарду Стрельцову.

По его мнению, на данный момент многие россияне меняют мнение о легендарном игроке, а у некоторых людей этого мнения не было вообще.

«Вот Александр Петров, исполнивший роль Стрельцова, тоже говорит, что они хотели сделать правдивый фильм (под правдивостью он подразумевает, что футболисты бухали и ругались матом), но тогда попали бы в другую возрастную категорию. Там другая проблема — этот фильм просто не о Стрельцове. Там очень мало общего с его историей, очень многое притянуто. Фильм вообще про другого человека. Назовите его, например, «Шишков». И пусть все говорят: «А, ну это же про Стрельцова». Будет такой небольшой перепев, водевильчик с хорошими шутками и прочим», — сказал Уткин в видеоролике на своём YouTube-канале.

Премьера киноленты состоялась 24 сентября.

Ранее Уткин прокомментировал победу «Краснодара» над греческим ПАОК.