Уткин о победе «Краснодара»: я не усматриваю в камбэке триумфа воли

Известный спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал победу «Краснодара» над греческим клубом ПАОК в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

«Мой скепсис в отношении «Краснодара» после победы над «Химками» с ненужным счётом 7:2 напрямую не подтвердился. И я этому рад. Но я не усматриваю в камбэке российского клуба триумфа воли. Это не воля, это хорошая физика. Считаю большой удачей, что отыгрываться пришлось со счета 0:1, а не с 0:2. По логике вещей именно так должно было быть, ведь ПАОК не забил пенальти», — написал Уткин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что «Краснодар» не начал играть с первых же минут.

«Это исключительно вопрос концентрации. А всё, что про концентрацию, — это всё про эмоции. Может быть, и растраченные попусту, а может быть (почему нет?), это иная форма непрофессионализма», — добавил комментатор.

Ранее Александр Мостовой высказал мнение, что ПАОК не заслуживал поражения в матче ЛЧ с «Краснодаром».