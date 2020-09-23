Мостовой считает, что ПАОК не заслуживал поражения в матче ЛЧ с «Краснодаром»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал результат первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов «Краснодар» — ПАОК (2:1).

«Хорошо, что выиграли. ПАОК — это крепкая команда, они не заслуживали поражения в матче с «Краснодаром». Моменты у них были. Защитник их смешно пенальти в свои ворота придумал, да и в концовке минут 10-15 ПАОК держал всё в своих руках. Хорошо, что всё так и закончилось, ПАОК переигрывал нашу команду. Матч был ничейный. В гостях у них помощников не будет, это тоже плюс — трибуны будут пустые. Можно поймать их на контратаках, главное — забить», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Ответная встреча между ПАОКом и «Краснодаром» состоится 30 сентября.

Ранее Шалимов выразил мнение, что ПАОК устраивает результат матча.