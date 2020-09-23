Шалимов: сложилось впечатление, что ПАОК устраивает результат матча

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Бывший главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов прокомментировал победу «Краснодара» над ПАОКом в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов.
Шалимов: сложилось впечатление, что ПАОК устраивает результат матча
  • © Пресс-служба ФК "Ахмат"

«Сложилось ощущение, что ПАОК устраивал этот счёт. У них проскальзывала уверенность в том, что дома они один мяч отыграют. ПАОК не стал играть глубоко в обороне. В первом тайме они напрягали защиту «Краснодара», вынуждали соперника играть на длинных передачах. Видимо, они проанализировали игру российской команды и били её. Плюс они первыми забили мяч и уверенно себя чувствовали. Такое ощущение, что они что-то знают про домашний матч», — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».

Ответная встреча между ПАОКом и «Краснодаром» состоится 30 сентября в Салониках.

Ранее Сафонов признался, что ему повезло отбить пенальти в матче с ПАОКом.

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