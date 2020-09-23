Сафонов: мне повезло отбить пенальти в матче с ПАОКом

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Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал победу своей команды в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов над ПАОКом.
Сафонов: мне повезло отбить пенальти в матче с ПАОКом
  • © РИА Новости / Виталий Тимкив

«Я видел, что в моменте с пенальти была рука. С моей позиции не было видно, в штрафной это произошло или за её пределами. Я просто ждал решения судьи. Это самое начало игры, всё ещё могло измениться. Мне повезло, отбил удар. Я поздно толкнулся и успел среагировать на удар по центру. Но главное — выиграть оба матча. То, что пропустили, — ничего страшного. Я рад за свою команду. Мы проигрывали 0:1 и смогли одержать победу. Но противостояние состоит из двух матчей. Мы радуемся сегодня, а завтра готовимся к ответному матчу. Мы понимаем всю ответственность и намерены проходить дальше», — заявил Сафонов после матча.

Ответный поединок между «Краснодаром» и ПАОКом состоится 30 сентября на стадионе «Тумба» в Салониках.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» одержал волевую победу над ПАОКом в матче квалификации ЛЧ.

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