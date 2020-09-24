Агент рассказал, что Кузяеву предлагали перейти в «Уотфорд»

Агент Секу Траоре рассказал о том, что полузащитник сборной России Далер Кузяев мог перейти в английский футбольный клуб «Уотфорд».

«Пытался устроить Далера Кузяева в «Уотфорд», который сейчас играет в Чемпионшипе. Но мне сказали, что игрок и его отец просили контракт на один год, а если клуб возвращается в премьер-лигу, то потом ещё и автоматическое его продление на два года. Но в «Уотфорде» отказались. Клуб хотел подписать его только до конца этого сезона и посмотреть, как он будет играть», — цитирует Траоре Sport24.

По его словам, клубы АПЛ пока не верят в россиянина и почти все команды отказались от него.

«Если он мечтает о Европе, то вот ему давали шанс и конкретное предложение. Тем более это Лондон. А если покажет хорошую игру, то всё равно будет в премьер-лиге. Но они желали автоматического продления на два года, а для «Уотфорда» это риск. В клубе не знают, как он будет играть в Англии. Поэтому не получилось», — сказал агент.

В минувшем сезоне Кузяев провёл 28 матчей за «Зенит», забил один мяч и сделал две результативные передачи. В настоящее время он находится в статусе свободного агента после окончания срока действия контракта с сине-бело-голубыми. Сам игрок хочет продолжить карьеру в Европе.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» готов предложить Кузяеву зарплату в €3 млн.