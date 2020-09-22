Источник: «Локомотив» готов предложить Кузяеву зарплату в €3 млн

Московский «Локомотив» проявляет интерес к бывшему полузащитнику «Зенита» Далеру Кузяеву, который находится в статусе свободного агента.

Об этом сообщает Metaratings. По информации источника, железнодорожники готовы подписать с игроком контракт с зарплатой около €3 млн в год, а также предложить €2—3 млн в качестве подписного бонуса.

В настоящее время 27-летний футболист сборной России является свободным агентом. Срок его контракта с «Зенитом» истёк по завершении прошлого сезона.

Ранее Медведев заявил, что «Зенит» продолжает переговоры с Кузяевым.