Источник: «Локомотив» готов предложить Кузяеву зарплату в €3 млн

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Московский «Локомотив» проявляет интерес к бывшему полузащитнику «Зенита» Далеру Кузяеву, который находится в статусе свободного агента.
Источник: «Локомотив» готов предложить Кузяеву зарплату в €3 млн
  • © РИА Новости / Артур Лебедев

Об этом сообщает Metaratings. По информации источника, железнодорожники готовы подписать с игроком контракт с зарплатой около €3 млн в год, а также предложить €2—3 млн в качестве подписного бонуса.

В настоящее время 27-летний футболист сборной России является свободным агентом. Срок его контракта с «Зенитом» истёк по завершении прошлого сезона.

Ранее Медведев заявил, что «Зенит» продолжает переговоры с Кузяевым.

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