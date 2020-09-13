Медведев заявил, что «Зенит» продолжает переговоры с Кузяевым

Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев заявил, что полузащитник Далер Кузяев может остаться в команде.

«Мы продолжаем переговоры. Есть вероятность, что он останется в «Зените», — цитирует Медведева «Спорт день за днём».

В минувшем сезоне Кузяев провёл 28 матчей за «Зенит», забил один мяч и сделал две результативные передачи. В настоящее время он находится в статусе свободного агента после окончания срока действия контракта с сине-бело-голубыми. Сам игрок хочет продолжить карьеру в Европе.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» хочет подписать контракт с Кузяевым.