Медведев заявил, что «Зенит» продолжает переговоры с Кузяевым
- РИА Новости
«Мы продолжаем переговоры. Есть вероятность, что он останется в «Зените», — цитирует Медведева «Спорт день за днём».
В минувшем сезоне Кузяев провёл 28 матчей за «Зенит», забил один мяч и сделал две результативные передачи. В настоящее время он находится в статусе свободного агента после окончания срока действия контракта с сине-бело-голубыми. Сам игрок хочет продолжить карьеру в Европе.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» хочет подписать контракт с Кузяевым.