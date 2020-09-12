Источник: «Локомотив» хочет подписать контракт с Кузяевым

Московский футбольный клуб «Локомотив» проявляет интерес к полузащитнику Далеру Кузяеву.

Как сообщает «РБ-Спорт», «Локомотив» готов предложить игроку контракт на €2 млн в год. При этом бонусом для хавбека становится участие железнодорожников в групповом этапе Лиги чемпионов.

Тем не менее Кузяев всё ещё хочет перейти в иностранный клуб, но варианты с испанскими «Валенсией» и «Алавесом» не завершились подписанием договора.

В минувшем сезоне Кузяев провёл 28 матчей за «Зенит», забил один мяч и сделал две результативные передачи. В настоящее время он находится в статусе свободного агента после окончания срока действия контракта с сине-бело-голубыми.

Ранее сообщалось, что Кузяев вернётся в «Зенит» в случае неудачных переговоров с европейскими клубами.