Источник: Кузяев вернётся в «Зенит» в случае неудачных переговоров с европейскими клубами
- РИА Новости
Об этом сообщает Metaratings.ru. По информации источника, экс-футболист «Зенита» ведёт переговоры с испанским «Алавесом» о двухлетнем контракте. Также интерес к Кузяеву проявляют клубы из Франции и Италии. В случае если представителям Кузяева не удастся договориться с клубами из Европы, игрок планирует вернуться в петербургский клуб.
Футболист покинул «Зенит» в июле 2020 года в связи со сроком окончания контракта.
Ранее Геннадий Орлов посоветовал Кузяеву перейти в «Спартак».