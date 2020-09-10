Источник: Кузяев вернётся в «Зенит» в случае неудачных переговоров с европейскими клубами

Полузащитник сборной России Далер Кузяев рассматривает вариант с возвращением в «Зенит», если не получит контракт в Европе.

Об этом сообщает Metaratings.ru. По информации источника, экс-футболист «Зенита» ведёт переговоры с испанским «Алавесом» о двухлетнем контракте. Также интерес к Кузяеву проявляют клубы из Франции и Италии. В случае если представителям Кузяева не удастся договориться с клубами из Европы, игрок планирует вернуться в петербургский клуб.

Футболист покинул «Зенит» в июле 2020 года в связи со сроком окончания контракта.

Ранее Геннадий Орлов посоветовал Кузяеву перейти в «Спартак».