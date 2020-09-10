Орлов посоветовал Кузяеву перейти в «Спартак»

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Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о будущем экс-полузащитника петербургского «Зенита» Далера Кузяева.
Орлов посоветовал Кузяеву перейти в «Спартак»
  • РИА Новости

«Мне кажется, «Спартак» — это лучший вариант для Кузяева. Ему уже 27 лет... В Европу нужно ехать или молодым, или состоявшимся мастером за большим контрактом. Но Далеру никто там большой контракт не даст, поскольку в Европе его не знают. На чемпионате мира он себя не проявил. А «Спартак» наверняка даст хороший контракт, плюс Далер играл с Кокориным — будет связка. «Спартаку» нужны футболисты середины поля. Если красно-белые приобретут Кузяева, то здорово всё рассчитают. Там Газизов правильно подсказывает Федуну», — заявил Орлов в эфире «Эха Москвы в Петербурге».

Кузяев выступал за «Зенит» с 2017 года. В прошлом сезоне 27-летний хавбек в 20 матчах РПЛ отдал две результативные передачи.

Ранее Медведев заявил, что «Зенит» не делал нового предложения Кузяеву.

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