Орлов посоветовал Кузяеву перейти в «Спартак»
- РИА Новости
«Мне кажется, «Спартак» — это лучший вариант для Кузяева. Ему уже 27 лет... В Европу нужно ехать или молодым, или состоявшимся мастером за большим контрактом. Но Далеру никто там большой контракт не даст, поскольку в Европе его не знают. На чемпионате мира он себя не проявил. А «Спартак» наверняка даст хороший контракт, плюс Далер играл с Кокориным — будет связка. «Спартаку» нужны футболисты середины поля. Если красно-белые приобретут Кузяева, то здорово всё рассчитают. Там Газизов правильно подсказывает Федуну», — заявил Орлов в эфире «Эха Москвы в Петербурге».
Кузяев выступал за «Зенит» с 2017 года. В прошлом сезоне 27-летний хавбек в 20 матчах РПЛ отдал две результативные передачи.
Ранее Медведев заявил, что «Зенит» не делал нового предложения Кузяеву.