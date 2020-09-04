Медведев заявил, что «Зенит» не делал нового предложения Кузяеву 

Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев рассказал о ситуации с полузащитником Далером Кузяевым, который покинул команду по истечении контракта.

«Информация о том, что мы недавно сделали новое предложение Кузяеву, не соответствует действительности. Мы ждём, чем завершатся его переговоры с европейскими клубами. Если по каким-то причинам там что-то не срастётся, то мы вернёмся к диалогу с Далером напрямую», — цитирует Медведева «Чемпионат».

В минувшем сезоне Кузяев провёл 28 матчей за «Зенит», забил один мяч и сделал две результативные передачи. В настоящее время он находится в статусе свободного агента после окончания срока действия контракта с сине-бело-голубыми.

Ранее сообщалось, что «Зенит» предложил новый контракт Кузяеву.