Тренер Волкова подтвердил, что россиянин проведёт бой с Харрисом на турнире UFC 254

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Тарас Кияшко, тренер российского бойца смешанного стиля Александра Волкова, подтвердил, что следующий поединок его подопечный проведёт на турнире UFC 254 с американцем Уолтом Харрисом.
Тренер Волкова подтвердил, что россиянин проведёт бой с Харрисом на турнире UFC 254
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«Видели ли на Sherdog.com, что Волков подерётся с Харрисом? Это достаточно известный ресурс, так что ждём официального объявления и готовимся. Готовимся под Харриса. Прилететь в Абу-Даби планируем, как и все, в неделю боя», — цитирует Кияшко Sport24.

По его словам, вопрос акклиматизации не стоит настолько остро, так как разница во времени не настолько большая. Также, по его информации, жара в столице ОАЭ в ближайшее время будет спадать.

«Ждём информацию о перелётах, есть слухи, что скоро пустят прямые рейсы в том направлении. Если не получится прямым — полетим через Турцию», — сказал Кияшко.

Специалист считает, что Харрис будет соперником Волкова с наибольшей вероятностью, так как остальные бойцы уже заняты.

«Харрис удобнее для Саши, чем Блэйдс. Это ударник, боксёр, левша, бывший баскетболист, в футбол, говорят, бегал. А ещё Харрис большой и тяжёлый — как мы любим!» — добавил тренер.

Главным событием турнира UFC 254 в Абу-Даби станет поединок между чемпионом UFC в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи.

Ранее Хамзат Чимаев заявил, что выступит в главном бою на одном из турниров UFC.

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