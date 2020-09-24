Ди Мария эмоционально отреагировал на свой невызов в сборную Аргентины

Полузащитник французского ПСЖ Анхель ди Мария выразил недовольство своим невызовом в сборную Аргентины по футболу.

«Я не могу найти объяснения, просто нет слов. Сборная Аргентины для меня играет огромную роль. Я вкалываю как проклятый за ПСЖ, чтобы у меня была возможность выступать за неё! Трудно понять, почему в подходящий для этого момент меня не вызывают», — приводит слова ди Марии Goal.com.

32-летний игрок также не согласен с тем фактом, что его могли не вызвать в национальную команду из-за возраста, так как, по его мнению, он в каждой игре доказывает, что может играть на уровне Неймара и Килиана Мбаппе.

В прошлом сезоне Анхель ди Мария провёл 41 матч за ПСЖ, забил 12 мячей и отдал 23 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что ди Мария дисквалифицирован на четыре матча Лиги 1 за плевок в сторону футболиста «Марселя».