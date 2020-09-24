Сторона избитого Широковым судьи подала заявление о покушении на убийство

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Александр Островский, адвокат футбольного арбитра Никиты Данченкова, которого избил экс-футболист сборной России Роман Широков, рассказал о подаче нового заявления против игрока.
Сторона избитого Широковым судьи подала заявление о покушении на убийство
  • РИА Новости

«Мы подали заявление в СК о покушении на убийство. Всё передали в электронную приёмную сегодня утром. Шансы не знаем, наше дело — просить, а решение остаётся за следственным комитетом. Но у нас есть наготове новые идеи, о которых пока мы не хотим говорить», — цитирует Островского «Чемпионат».

Конфликт между Данченковым и Широковым произошёл во время матча любительских команд «Ничего обычного» и «Матч ТВ» на Кубке Селебрити в Москве. Арбитр удалил с поля экс-футболиста за нецензурную брань, после чего игрок напал на него — ударил кулаком по лицу, а затем принялся бить ногами.

Ранее адвокат избитого Широковым судьи рассказал о ходе дела против экс-футболиста сборной России.

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