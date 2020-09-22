Адвокат избитого Широковым судьи рассказал о ходе дела против экс-футболиста сборной России
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«Данченков был признан потерпевшим и допрошен в качестве потерпевшего. Нам разъяснили права на подачу гражданского иска — компенсацию морального вреда и физических страданий. Сейчас мы будем отсматривать видео произошедшего. Дознание обратилось к нам с просьбой изменить метод работы с прессой, чтобы не было такого балагана, как с Ефремовым. Просили не приглашать прессу к местам следственных действий, а информировать уже после», — цитирует Островского «РБ-Спорт».
Также адвокат оценил возможность смены квалификации данного дела на «покушение на убийство».
«Пока трудно сказать. Мы получили процессуальные документы, которых у нас не было ранее: постановление о возбуждении уголовного дела и заключение судмедэкспертизы, постановление о признании потерпевшим. Теперь будем подавать заявление в прокуратуру и Следственный комитет. Если там сочтут это необходимым, то переквалифицируют», — добавил адвокат.
В матче любительских команд Широков напал на арбитра, показавшего ему красную карточку. Экс-футболист сбил судью с ног ударом кулака в лицо, а затем начал добивать ногами.
Ранее Широков сыграл в благотворительном матче для помощи вымирающим видам кошачьих.