Широков сыграл в благотворительном матче для помощи вымирающим видам кошачьих

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Бывший футболист сборной России Роман Широков принял участие в товарищеском матче в поддержку проектов сохранения кошек Дальнего Востока. занесённых в Красную книгу.
Широков сыграл в благотворительном матче для помощи вымирающим видам кошачьих
  • © Instagram Романа Широкова

Бывший футболист опубликовал на своей странице в Instagram фото, на котором присутствуют бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев, а также экс-футболисты Роман Шишкин, Дмитрий Булыкин, Андрей Тихонов и прочие. 

В настоящее время Роман Широков находится под подпиской о невыезде за избиение арбитра во время матча любительских команд. Действия бывшего спортсмена были квалифицированы как умышленное причинение лёгкого вреда здоровью. Против него было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 115 УК РФ. 

Ранее сообщалось, дело футболиста Широкова передано в ГУ МВД по Москве.

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