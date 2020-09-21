Широков сыграл в благотворительном матче для помощи вымирающим видам кошачьих

Бывший футболист сборной России Роман Широков принял участие в товарищеском матче в поддержку проектов сохранения кошек Дальнего Востока. занесённых в Красную книгу.

Бывший футболист опубликовал на своей странице в Instagram фото, на котором присутствуют бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев, а также экс-футболисты Роман Шишкин, Дмитрий Булыкин, Андрей Тихонов и прочие.

В настоящее время Роман Широков находится под подпиской о невыезде за избиение арбитра во время матча любительских команд. Действия бывшего спортсмена были квалифицированы как умышленное причинение лёгкого вреда здоровью. Против него было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 115 УК РФ.

Ранее сообщалось, дело футболиста Широкова передано в ГУ МВД по Москве.