Дело футболиста Широкова передано в ГУ МВД по Москве

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Александр Островский, адвокат избитого бывшим футболистом сборной России Романом Широковым судьи Никиты Данченкова, рассказал, что дело передано из районного отдела полиции в ГУ МВД по Москве.
Дело футболиста Широкова передано в ГУ МВД по Москве
  • РИА Новости

«Уголовное дело по ст. 115 УК РФ изъято из производства ОВД «Сокольники» и передано в производство управления дознания ГУ МВД по Москве», — цитирует Островского РИА Новости.

Конфликт между Данченковым и Широковым произошёл во время матча любительских команд «Ничего обычного» и «Матч ТВ» на Кубке Селебрити в Москве. Арбитр удалил с поля экс-футболиста за нецензурную брань, после чего игрок напал на него — ударил кулаком по лицу, а затем принялся бить ногами.

Ранее сообщалось, что Широкову грозит два года тюрьмы и лишение звания «заслуженный мастер спорта».

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