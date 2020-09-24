Худобин — о своей замене в матче с «Тампой»: тренер хотел встряхнуть «Даллас»
- Reuters
«Я не знаю, что с нами случилось. Будем об этом разговаривать завтра в команде. Нам нужно двигаться вперёд. Моя замена — это было решение тренера. Он хотел изменить что-то, встряхнуть команду», — приводит слова вратаря пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
При этом он отметил, что ему не нужен отдых.
«Если ты вышел играть в финале Кубка Стэнли, то должен быть готов к любой нагрузке», — подчеркнул Худобин.
Он отразил 24 броска из 29 и был заменён после второго периода.
Худобин стал основным вратарём «Далласа» в текущем плей-офф Национальной хоккейной лиги после травмы Бена Бишопа в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш».
Ранее журналист Шон Шапиро заявил, что Худобин не виноват в поражении, но теперь «Далласу» будет проще довериться Бишопу.