Худобин — о своей замене в матче с «Тампой»: тренер хотел встряхнуть «Даллас»

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Российский голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин прокомментировал поражение своей команды от «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:5) в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли.
Худобин — о своей замене в матче с «Тампой»: тренер хотел встряхнуть «Даллас»
  • Reuters

«Я не знаю, что с нами случилось. Будем об этом разговаривать завтра в команде. Нам нужно двигаться вперёд. Моя замена — это было решение тренера. Он хотел изменить что-то, встряхнуть команду», — приводит слова вратаря пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

При этом он отметил, что ему не нужен отдых.

«Если ты вышел играть в финале Кубка Стэнли, то должен быть готов к любой нагрузке», — подчеркнул Худобин.

Он отразил 24 броска из 29 и был заменён после второго периода.

Худобин стал основным вратарём «Далласа» в текущем плей-офф Национальной хоккейной лиги после травмы Бена Бишопа в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш».

Ранее журналист Шон Шапиро заявил, что Худобин не виноват в поражении, но теперь «Далласу» будет проще довериться Бишопу.

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