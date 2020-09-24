Журналист: Худобин не виноват в поражении, но теперь «Далласу» будет проще довериться Бишопу

Короткая ссылка
Американский журналист Шон Шапиро высказался об игре российского голкипера «Даллас Старз» Антона Худобина в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:5).
Журналист: Худобин не виноват в поражении, но теперь «Далласу» будет проще довериться Бишопу
  • Reuters
  • © Perry Nelson-USA TODAY Sports

«Худобин не виноват в поражении, но впереди «Даллас» ждут изменения. Если вы знаете, как сильно Бен Бишоп хочет играть и как сильно доверяет ему Рик Боунесс, то поймёте, почему теперь «Далласу» будет проще довериться Бишопу в четвёртом матче серии», — написал Шапиро в своём Twitter.

Худобин отразил 24 броска из 29 и был заменён после второго периода.

Худобин стал основным вратарём «Далласа» в текущем плей-офф Национальной хоккейной лиги после травмы Бена Бишопа в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш».

Ранее сообщалось, что ни один из российских хоккеистов «Далласа» не доиграл третий матч с «Тампой» до конца.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить