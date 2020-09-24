Журналист: Худобин не виноват в поражении, но теперь «Далласу» будет проще довериться Бишопу
- Reuters
- © Perry Nelson-USA TODAY Sports
«Худобин не виноват в поражении, но впереди «Даллас» ждут изменения. Если вы знаете, как сильно Бен Бишоп хочет играть и как сильно доверяет ему Рик Боунесс, то поймёте, почему теперь «Далласу» будет проще довериться Бишопу в четвёртом матче серии», — написал Шапиро в своём Twitter.
Худобин отразил 24 броска из 29 и был заменён после второго периода.
Худобин стал основным вратарём «Далласа» в текущем плей-офф Национальной хоккейной лиги после травмы Бена Бишопа в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш».
Ранее сообщалось, что ни один из российских хоккеистов «Далласа» не доиграл третий матч с «Тампой» до конца.