Юнусов проведёт реванш с Брандао на турнире ACA 112

Россиянин Джихад Юнусов проведёт поединок против бразильца Диего Брандао на турнире Absolute Championship Akhmat АСА 112.

Об этом сообщает пресс-служба АСА. Турнир состоится 4 октября в городе Грозном.

В первом бою между этими оппонентами, который проходил на турнире АСА 100, решением судей победил бразилец.

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