Юнусов проведёт реванш с Брандао на турнире ACA 112
Россиянин Джихад Юнусов проведёт поединок против бразильца Диего Брандао на турнире Absolute Championship Akhmat АСА 112.
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Об этом сообщает пресс-служба АСА. Турнир состоится 4 октября в городе Грозном.
В первом бою между этими оппонентами, который проходил на турнире АСА 100, решением судей победил бразилец.
Ранее Исмаилов ответил на вызов казахстанского бойца Резникова.
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