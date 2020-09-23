Юнусов проведёт реванш с Брандао на турнире ACA 112

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Россиянин Джихад Юнусов проведёт поединок против бразильца Диего Брандао на турнире Absolute Championship Akhmat АСА 112.
Юнусов проведёт реванш с Брандао на турнире ACA 112
  • © АСА

Об этом сообщает пресс-служба АСА. Турнир состоится 4 октября в городе Грозном.

В первом бою между этими оппонентами, который проходил на турнире АСА 100, решением судей победил бразилец.

Ранее Исмаилов ответил на вызов казахстанского бойца Резникова.

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