В КХЛ не видят необходимости останавливать сезон из-за коронавируса

Короткая ссылка
Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов заявил, что не рассматривает вариант временной остановки регулярного чемпионата из-за вспышек коронавируса в ряде команд.
В КХЛ не видят необходимости останавливать сезон из-за коронавируса
  • РИА Новости

«На данный момент мы не рассматриваем вариант остановки сезона. Конечно, ситуация с пандемией сложная, предвидеть её развитие невозможно, но на сегодняшний день необходимости приостановки чемпионата нет. Как нет и необходимости забегать вперёд. Мы действуем по ситуации. Коронавирус — это не проблема в отдельно взятой КХЛ, а проблема для всего мира. Все государства пытаются её решить. Всё больше игроков КХЛ выздоравливают, приобретают иммунитет, ситуация в Лиге улучшается», — цитирует Морозова официальный сайт КХЛ.

Вспышки коронавируса были зафиксированы в рижском «Динамо», ярославском «Локомотиве», финском «Йокерите», казахстанском «Барысе» и ряде других клубов.

Ранее собщалось, что рижское «Динамо» не выйдет на следующий матч КХЛ, клуб готов получить техническое поражение.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить