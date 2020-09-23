В КХЛ не видят необходимости останавливать сезон из-за коронавируса

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов заявил, что не рассматривает вариант временной остановки регулярного чемпионата из-за вспышек коронавируса в ряде команд.

«На данный момент мы не рассматриваем вариант остановки сезона. Конечно, ситуация с пандемией сложная, предвидеть её развитие невозможно, но на сегодняшний день необходимости приостановки чемпионата нет. Как нет и необходимости забегать вперёд. Мы действуем по ситуации. Коронавирус — это не проблема в отдельно взятой КХЛ, а проблема для всего мира. Все государства пытаются её решить. Всё больше игроков КХЛ выздоравливают, приобретают иммунитет, ситуация в Лиге улучшается», — цитирует Морозова официальный сайт КХЛ.

Вспышки коронавируса были зафиксированы в рижском «Динамо», ярославском «Локомотиве», финском «Йокерите», казахстанском «Барысе» и ряде других клубов.

Ранее собщалось, что рижское «Динамо» не выйдет на следующий матч КХЛ, клуб готов получить техническое поражение.