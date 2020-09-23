Рижское «Динамо» не выйдет на следующий матч КХЛ, клуб готов получить техническое поражение

Короткая ссылка
Рижское «Динамо» не выйдет на следующий матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским «Динамо» из-за того, что основной состав команды отправлен на карантин.
Рижское «Динамо» не выйдет на следующий матч КХЛ, клуб готов получить техническое поражение
  • РИА Новости

«Мы решили, что не будем играть с «Динамо» молодёжным составом. Мы не хотим опускать уровень КХЛ. Пускай лига засчитывает техническое поражение. Каждый матч — это отдельная история. Говорить о четырёх технических поражениях преждевременно», — приводит слова председателя совета директоров рижского коллектива Юриса Савицкиса ТАСС. 

22 сентября «Динамо» ушло на карантин из-за вспышки коронавируса среди игроков основной команды. Изоляция продлится до 5 октября. За это время клуб должен был провести четыре матча регулярного чемпионата.

Ранее сообщалось, что матч КХЛ «Динамо» Рига — «Торпедо» перенесён из-за вспышки коронавируса в обеих командах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить