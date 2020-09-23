Рижское «Динамо» не выйдет на следующий матч КХЛ, клуб готов получить техническое поражение

Рижское «Динамо» не выйдет на следующий матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским «Динамо» из-за того, что основной состав команды отправлен на карантин.

«Мы решили, что не будем играть с «Динамо» молодёжным составом. Мы не хотим опускать уровень КХЛ. Пускай лига засчитывает техническое поражение. Каждый матч — это отдельная история. Говорить о четырёх технических поражениях преждевременно», — приводит слова председателя совета директоров рижского коллектива Юриса Савицкиса ТАСС.

22 сентября «Динамо» ушло на карантин из-за вспышки коронавируса среди игроков основной команды. Изоляция продлится до 5 октября. За это время клуб должен был провести четыре матча регулярного чемпионата.

Ранее сообщалось, что матч КХЛ «Динамо» Рига — «Торпедо» перенесён из-за вспышки коронавируса в обеих командах.