Черышев приступил к тренировкам в основной группе «Валенсии»

Российский полузащитник испанской «Валенсии» Денис Черышев начал тренироваться с партнёрами в общей группе.

Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба. Помимо россиянина, вместе с командой занимались вратарь Яспер Силлессен и нападающий Кевин Гамейро.

В прошлом сезоне 29-летний россиянин принял участие в 24 матчах чемпионата Испании, в которых стал автором одного забитого мяча и отдал две результативные передачи. Контракт Черышева с клубом действует до лета 2022 года.

Ранее отец Черышева заявил, что Денис решил остаться в «Валенсии».