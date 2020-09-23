Черышев приступил к тренировкам в основной группе «Валенсии»

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Российский полузащитник испанской «Валенсии» Денис Черышев начал тренироваться с партнёрами в общей группе.
Черышев приступил к тренировкам в основной группе «Валенсии»
  • Reuters

Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба. Помимо россиянина, вместе с командой занимались вратарь Яспер Силлессен и нападающий Кевин Гамейро.

В прошлом сезоне 29-летний россиянин принял участие в 24 матчах чемпионата Испании, в которых стал автором одного забитого мяча и отдал две результативные передачи. Контракт Черышева с клубом действует до лета 2022 года. 

Ранее отец Черышева заявил, что Денис решил остаться в «Валенсии».

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