Рудковская сравнила публикацию своей переписки с Загитовой с интригами в шоу-бизнесе

Супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, известный продюсер Яна Рудковская прокомментировала появление в социальных сетях на странице команды Этери Тутберидзе скриншота её переписки с фигуристкой Алиной Загитовой.

«Очень хочется, чтобы упомянутый штаб рассказал, откуда у них переписка Алины. Также хочется понять, о чём идёт речь в переписке. Алина сейчас ведущая «Ледникового периода», телевизионный проект имеет какое-то отношение к спорту и соревнованиям? Тренеры должны тренировать, а не интриговать и мериться штабами. Насколько я знаю, этот штаб работает в государственной школе и получает за это зарплату от государства, лёд предоставляет тоже государство. Академия Евгения — частная, и все инвестиции в ней — частные. За тренерскую работу платит штабу государство, за их работу на льду, а не за телевизионные проекты с участием спортсменов. Такой тотальный контроль даже над личными страницами спортсменов меня пугает. Ни одна школа мира себе такого не позволяла до сих пор, чтобы личные переписки становились общественным достоянием. Штабу это баллов не добавляет. Зачем так подставлять девочку?! Если у штаба есть вопросы — наберите. А то при встрече на прокатах глаза все отводят. Это уже какой-то не спорт, а шоу-бизнес получается», — цитирует слова Рудковской «Комсомольская правда».

Также продюсер намекнула, что со стороны Плющенко может последовать ответный выпад в адрес штаба Тутберидзе.

«Думаю, ещё пара таких скриншотов от штаба — и терпение Евгения лопнет. Не хочется, чтобы начали сыпаться многолетние скелеты из понятных шкафов. Мир фигурного катания очень узок, штабу ли не знать! Там не только на десяток «сториз», там на годы обсуждений хватит! Жизнь — это забег на длинную дистанцию, чемпионы уходят и находят себе другие занятия. Всю жизнь ты им диктовать и советовать не будешь, тем более когда новый конвейер твоих чемпионок на подходе и ты никого в юниорах не задерживаешь. Родители, как и спортсмены, не дураки и всё понимают», — добавила Рудковская.

Ранее Тутберидзе отказалась комментировать публикацию переписки Рудковской с Загитовой.