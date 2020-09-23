Тутберидзе отказалась комментировать публикацию переписки Рудковской с Загитовой

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Тренер Этери Тутберидзе отказалась давать комментарии на тему скандала с переманиванием фигуристок из её группы в академию Евгения Плющенко.
Тутберидзе отказалась комментировать публикацию переписки Рудковской с Загитовой
  • РИА Новости

22 сентября в Instagram-аккаунте команды Тутберидзе появился скриншот переписки Яны Рудковской, супруги двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, с фигуристкой Алиной Загитовой.

Журналистов, пытавшихся получить комментарий Тутберидзе, не пустили даже на территорию катка «Хрустальный».

«Она ответила вам отказом, не снимайте, пожалуйста. Этери Георгиевна попросила, чтобы её не снимали», — цитирует представителя школы «Самбо-70» телеканал «Звезда». 

Ранее директор «Самбо-70» высказался о публикации переписки Рудковской и Загитовой.

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