Тутберидзе отказалась комментировать публикацию переписки Рудковской с Загитовой

Тренер Этери Тутберидзе отказалась давать комментарии на тему скандала с переманиванием фигуристок из её группы в академию Евгения Плющенко.

РИА Новости

22 сентября в Instagram-аккаунте команды Тутберидзе появился скриншот переписки Яны Рудковской, супруги двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, с фигуристкой Алиной Загитовой. Журналистов, пытавшихся получить комментарий Тутберидзе, не пустили даже на территорию катка «Хрустальный». «Она ответила вам отказом, не снимайте, пожалуйста. Этери Георгиевна попросила, чтобы её не снимали», — цитирует представителя школы «Самбо-70» телеканал «Звезда». Ранее директор «Самбо-70» высказался о публикации переписки Рудковской и Загитовой.