Директор «Самбо-70» высказался о публикации переписки Рудковской и Загитовой

Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал публикацию переписки между супругой тренера Евгения Плющенко продюсером Яной Рудковской и олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой.

«Плющенко — бездельник, ему должно быть стыдно. А мы перешли в наступление. Нам ни за что не стыдно. И Медведева, и Загитова, и Косторная с Трусовой — все они ученицы Тутберидзе, которая является настоящим пахарем. Все остальные Плющенки, Рудковская на ней пиарятся. Это главный вывод, который есть. Второе. Это ученицы и нашей школы. Плющенко учил их в общеобразовательной школе? Не учил. С Плющенко даже разговаривать не о чем. Ничего собой не представляет, кроме спортивного прошлого. Только и мешает нам работать. Мы обязаны Загитову, Медведеву и других наших девчонок не давать в обиду. Ничего хорошего с Плющенко у них не получится. На сегодняшний день команда Тутберидзе работает каждый день, а со стороны Плющенко одна показуха, ничего нет», — приводит слова Лайшева «Новый век».

Скриншот переписки Рудковской и Загитовой был опубликован на Instagram-странице группы Этери Тутберидзе, под руководством которой тренируется фигуристка.

Ранее сообщалось, что Плющенко отреагировал на публикацию переписки Рудковской и Загитовой.