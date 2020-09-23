Начальник ЦСКА Громов: регби — вид спорта с армейским духом

Начальник Центрального спортивного клуба армии полковник Артём Громов выразил мнение, что занятия регби отлично подходят для военнослужащих.

«Это очень интересный вид спорта с армейским духом. Регби — командный силовой спорт с присутствием тактики и уважения к сопернику. Развитие таких качеств необходимо для будущих военнослужащих даже в повседневной деятельности. Единственный игровой вид спорта с элементами единоборств. Он учит тактике, командной работе при наличии силового сопротивления противника. Прикладной вид спорта для развития качеств, необходимых для будущих защитников Отечества», — заявил Громов RT.

Ранее председатель высшего совета Федерации регби России (ФРР) Игорь Артемьев заявил, что в российских школах могут ввести урок регби.