Начальник ЦСКА Громов: регби — вид спорта с армейским духом

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Начальник Центрального спортивного клуба армии полковник Артём Громов выразил мнение, что занятия регби отлично подходят для военнослужащих.
Начальник ЦСКА Громов: регби — вид спорта с армейским духом
  • РИА Новости

«Это очень интересный вид спорта с армейским духом. Регби — командный силовой спорт с присутствием тактики и уважения к сопернику. Развитие таких качеств необходимо для будущих военнослужащих даже в повседневной деятельности. Единственный игровой вид спорта с элементами единоборств. Он учит тактике, командной работе при наличии силового сопротивления противника. Прикладной вид спорта для развития качеств, необходимых для будущих защитников Отечества», — заявил Громов RT.

Ранее председатель высшего совета Федерации регби России (ФРР) Игорь Артемьев заявил, что в российских школах могут ввести урок регби.

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