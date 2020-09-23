Теннисист Донской получит уайлд-кард на турнир ATP в Санкт-Петербурге

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Генеральный директор турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) St. Petersburg Open Александр Медведев сообщил, кто из спортсменов получит уайлд-кард от организаторов турнира.
Теннисист Донской получит уайлд-кард на турнир ATP в Санкт-Петербурге
  • Reuters

«Мы решили выдать одну уайлд-кард Евгению Донскому. Он уже в числе ветеранов. Ещё одна карта уйдёт итальянцу Яннику Синнеру. Ему 19 лет, он считается одним из самых талантливых игроков следующего поколения. Надеемся, что сможет приехать израильский спортсмен Дуди Села. В Израиле сейчас введён карантин. Хочется верить, что это ему не помешает», — приводит слова Медведева РИА Новости.

Он отметил, что обладателя четвёртой уайлд-кард определит непосредственно ATP.

По состоянию на 21 сентября 30-летний Донской занимает 119-е место в рейтинге ATP.

Турнир категории ATP 500 в Санкт-Петербурге пройдёт с 10 по 18 октября.

Ранее сообщалось, что на турнире ATP в Санкт-Петербурге создадут «пузырь» для теннисистов.

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