На турнире ATP в Санкт-Петербурге создадут «пузырь» для теннисистов

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Генеральный директор турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) St. Petersburg Open Александр Медведев сообщил, что для теннисистов будет создан изолированный «пузырь».
На турнире ATP в Санкт-Петербурге создадут «пузырь» для теннисистов
  • Reuters

«Мы не можем игнорировать требования АТР. Как ни называй это — «пузырь» или «баллон» — он будет действовать для игроков, чтобы обеспечить их безопасность. Отель, с которым мы сотрудничаем, — не худшее место для такого «баллона». У нас нет ограничения по количеству делегации с каждым из теннисистов. Однако все, кто приедут с игроками, будут жить в «пузыре» в одном режиме с ними. Участники приедут с готовыми тестами на коронавирус, а потом мы будем проводить регулярные проверки», — приводит слова Медведева РИА Новости.

Турнир категории ATP 500 в Санкт-Петербурге пройдёт с 10 по 18 октября.

Ранее сообщалось, что на турнир ATP в Санкт-Петербурге будут допущены зрители.

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