Хоккеист «Питтсбурга» Кросби во второй раз выиграл премию «Эмми»

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Нападающий и капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби стал обладателем региональной премии «Эмми» в категории «Спортивная программа».
Хоккеист «Питтсбурга» Кросби во второй раз выиграл премию «Эмми»
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Кросби был удостоен награды за спродюсированное им видео под названием Merci Sidney, в котором показана его поездка в Римуски, где состоялась церемония выведения из обращения 87-го номера, под которым он выступал за местную команду в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека.

В 2016 году Кросби уже выигрывал «Эмми» за видео There’s No Place Like Home.

Также сообщается, что «Эмми» получил экс-форвард «Питтсбурга» Мэтт Каллен за видео Matt Cullen, My Story.

Ранее сообщалось, что Леон Драйзайтль стал обладателем «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд».

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