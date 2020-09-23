Хоккеист «Питтсбурга» Кросби во второй раз выиграл премию «Эмми»
- Reuters
Как сообщает пресс-служба НХЛ, Кросби был удостоен награды за спродюсированное им видео под названием Merci Sidney, в котором показана его поездка в Римуски, где состоялась церемония выведения из обращения 87-го номера, под которым он выступал за местную команду в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека.
В 2016 году Кросби уже выигрывал «Эмми» за видео There’s No Place Like Home.
Также сообщается, что «Эмми» получил экс-форвард «Питтсбурга» Мэтт Каллен за видео Matt Cullen, My Story.
Ранее сообщалось, что Леон Драйзайтль стал обладателем «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд».