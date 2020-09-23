Тренер ПАОКа: результат матча с «Краснодаром» нас устраивает

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Главный тренер греческого ПАОКа Абел Феррейра после поражения от «Краснодара» (1:2) в матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов заявил, что его команда показала хорошую игру.
Тренер ПАОКа: результат матча с «Краснодаром» нас устраивает
  • © РИА Новости / Виталий Тимкив

«Мои футболисты продемонстрировали хорошую игру в качественном темпе. Мы  могли победить. Третью замену не произвели, потому что игроки со скамейки будут более полезны в следующей игру. Это не поражение, мы качественно сыграли. Знаем, что наш противник силен. Считаем, что наша тактика была верной и результативной. Мы показали хорошую игру. Результат нас устраивает, следующий матч позволит продемонстрировать нам свои сильные стороны», — заявил Феррейра после матча.

Ответная встреча между ПАОКом и «Краснодаром» состоится 30 сентября в Салониках.

Ранее Мостовой выразил мнение, что ПАОК не заслуживал поражения в матче ЛЧ с «Краснодаром».

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