Бывший гендиректор «Динамо» отсудил у клуба более 3 млн рублей

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Адвокат Вагид Искендеров, представляющий интересы бывшего генерального директора «Динамо» Евгения Муравьёва, сообщил, что его клиенту удалось отсудить у московского клуба более 3 млн рублей за досрочное расторжение трудового договора.
Бывший гендиректор «Динамо» отсудил у клуба более 3 млн рублей
  • РИА Новости

«Сегодня мы полностью восстановили доброе имя Евгения Муравьёва. Кассационный суд наши доводы учёл, и сегодня апелляционная инстанция, отменив решение Савёловского районного суда, постановила обязать ФК «Динамо» выплатить Муравьёву 2 млн 276 тыс. выходного пособия за три месяца и 947 тыс. рублей в качестве процентов за несвоевременную выплату. Суд считает, что Муравьёв был уволен по реабилитирующему основанию, без формулировки «за утрату доверия». А поскольку это произошло по реабилитирующему основанию, то ему были обязаны выплатить выходное пособие», — цитирует адвоката Sport24.

Муравьёв работал в «Динамо» с 2016 по 2018 год. Он обратился в суд с иском ещё весной 2019 года.

Ранее Газизов назвал слухами информацию о переходе Бакаева в «Динамо».

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