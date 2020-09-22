Польская теннисистка Кава призналась, что удивлена положительному тесту на коронавирус на «Ролан Гаррос»

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Польская теннисистка Катаржина Кава прокомментировала тот факт, что её тест на коронавирус дал положительный результат за несколько дней до начала Открытого чемпионата Франции.
Польская теннисистка Кава призналась, что удивлена положительному тесту на коронавирус на «Ролан Гаррос»
  • © Rob Prange/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«К сожалению, меня сняли с «Ролан Гаррос» из-за положительного результата теста на коронавирус. Мой первый тест был отрицательным, а спустя 40 часов я прошла повторный, и он оказался положительным… Никаких симптопов нет, я чувствую себя очень хорошо. Проведу ближайшие дни на карантине, после чего проверюсь ещё раз. Я в полном шоке, за последние несколько недель сдала много отрицательных тестов. В целом я была очень осторожна. Но к сожалению, в моём случае это не сработало. Я надеюсь, что вся эта ситуация помогла остановить распространение инфекции среди других», — написала теннисистка на своей странице в Instagram

Ранее на «Ролан Гаррос» объявили о заболевании коронавирусом одной из теннисисток.

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