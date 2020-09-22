ХК «Локомотив» получил техническое поражение от «Куньлуня»

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Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) приняло решение относительно матча регулярного чемпионата между пекинским клубом «Куньлунь Ред Стар» и ярославским «Локомотивом».
ХК «Локомотив» получил техническое поражение от «Куньлуня»
  • РИА Новости

«В соответствии с пунктом 15 статьи 29 дисциплинарного регламента «Локомотиву» засчитано техническое поражение (-:+). О дальнейших матчах с участием ХК «Локомотив» лига сообщит дополнительно», — гласит заявление пресс-службы КХЛ.

«Локомотив» не сумел принять участие в матче из-за массового заболевания коронавирусом среди членов первой команды.

Ранее в «Локомотиве» подтвердили массовое заболевание игроков и тренеров коронавирусом.

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