ХК «Локомотив» получил техническое поражение от «Куньлуня»
- РИА Новости
«В соответствии с пунктом 15 статьи 29 дисциплинарного регламента «Локомотиву» засчитано техническое поражение (-:+). О дальнейших матчах с участием ХК «Локомотив» лига сообщит дополнительно», — гласит заявление пресс-службы КХЛ.
«Локомотив» не сумел принять участие в матче из-за массового заболевания коронавирусом среди членов первой команды.
Ранее в «Локомотиве» подтвердили массовое заболевание игроков и тренеров коронавирусом.