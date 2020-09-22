Плющенко: если родители начинают давать советы на тренировках, удаляю их с катка

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, а ныне тренер Евгений Плющенко назвал бедой попытки родителей молодых спортсменов участвовать в тренировочном процессе.

«Беда. 90% родителей пытаются, как они считают, сделать для своего ребёнка лучше, но, к сожалению, получается порой только хуже. Они начинают менеджерить детей, подсказывать во время тренировок и после, ездить куда-то подкатываться, нанимать каких-то дополнительных специалистов, а главное — им постоянно всего мало. Мало льда, мало залов, мало хореографии. Когда мне было семь лет, я тренировался в Волгограде три раза в неделю. Сейчас семилетки катают по две тренировки в день. То есть 14 раз в неделю! Плюс берут дополнительные льды. А потом мы спрашиваем: а чего ж столько травм-то? В 11, 12, 13 лет у ребёнка то колени болят, то ахиллы, то спина, то голова, то ещё что-то», — заявил Плющенко в интервью RT.

При этом наставник рассказал, что периодически проводит открытые уроки, на которых присутствуют родители.

«Но это не является системой. В старших группах я разрешаю родителям присутствовать на тренировке, но если вдруг замечаю, что хоть кто-то начинает давать советы, показывать ребёнку, куда он должен ехать и как прыгать, сразу удаляю людей с катка», — заключил Плющенко.

Ранее он заявил, она Евгения Медведева боец, но с тройными прыжками далеко не уехать.