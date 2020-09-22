Плющенко: Трусова по семь-восемь часов «бомбит» каждый день

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, сколько времени в день Александра Трусова уделяет тренировкам.

«Трусова ради занятий по скольжению чуть ли не каждый день ездит через всю Москву в Балашиху к Денису Самохину и его супруге? Это правда. Саша ежедневно занимается в нашей школе по пять часов, это лёд, ОФП, СФП, занятия у станка и на полу с хореографом из Большого театра, то есть она по семь-восемь часов «бомбит» каждый день. Если она считает нужным дополнительно заниматься скольжением, тем более с человеком, с которым уже работала раньше, я никогда не стану препятствовать. Прошу только об одном: только не прыгайте, не меняйте технику. Вращения, скольжение, хореография — ради бога», — рассказал Плющенко RT.

Ранее он поделился впечатлениями от тренерской работы.