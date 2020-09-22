Агент Бэйла считает, что фанаты «Реала» повели себя позорно, а клуб остался в стороне

Джонатан Барнетт, агент нападающего «Тоттенхэм Хотспур» Гарета Бэйла, прокомментировал переход своего клиента в лондонский клуб на правах аренды из мадридского «Реала».

«Надеюсь, вопрос о возвращении Гарета в «Реал» подниматься не будет. Он добьётся успеха в «Тоттенхэме» и захочет остаться, а остальные формальности будет несложно уладить. Я надеюсь, что он вернёт себе любовь к футболу и будет играть так, как может. Но всё зависит от него. Бэйл приехал не на просмотр. Он добился за границей большего, чем любой другой британский футболист, так что у него всё хорошо», — приводит слова Барнетта Goal.

Он отметил, что, по его мнению, к Бэйлу в «Реале» относились не так, как стоило бы, учитывая его заслуги.

«После семи лет и всех достижений к нему должны были относиться лучше, но я не хочу никого винить. Думаю, что фанаты повели себя позорно, а клуб Гарету никак не помог», — добавил агент.

31-летний Бэйл играл за «Реал» с 2013 года. В его активе 105 голов и 68 голевых передач в 251 матче за мадридский клуб. 19 сентября было объявлено о его возвращении в «Тоттенхэм» на правах аренды.

Ранее Зинедин Зидан заявил, что Бэйл ушёл из «Реала» не из-за него.