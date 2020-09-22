Агент Бэйла считает, что фанаты «Реала» повели себя позорно, а клуб остался в стороне

Короткая ссылка
Джонатан Барнетт, агент нападающего «Тоттенхэм Хотспур» Гарета Бэйла, прокомментировал переход своего клиента в лондонский клуб на правах аренды из мадридского «Реала».
Агент Бэйла считает, что фанаты «Реала» повели себя позорно, а клуб остался в стороне
  • Reuters

«Надеюсь, вопрос о возвращении Гарета в «Реал» подниматься не будет. Он добьётся успеха в «Тоттенхэме» и захочет остаться, а остальные формальности будет несложно уладить. Я надеюсь, что он вернёт себе любовь к футболу и будет играть так, как может. Но всё зависит от него. Бэйл приехал не на просмотр. Он добился за границей большего, чем любой другой британский футболист, так что у него всё хорошо», — приводит слова Барнетта Goal.

Он отметил, что, по его мнению, к Бэйлу в «Реале» относились не так, как стоило бы, учитывая его заслуги.

«После семи лет и всех достижений к нему должны были относиться лучше, но я не хочу никого винить. Думаю, что фанаты повели себя позорно, а клуб Гарету никак не помог», — добавил агент.

31-летний Бэйл играл за «Реал» с 2013 года. В его активе 105 голов и 68 голевых передач в 251 матче за мадридский клуб. 19 сентября было объявлено о его возвращении в «Тоттенхэм» на правах аренды.

Ранее Зинедин Зидан заявил, что Бэйл ушёл из «Реала» не из-за него.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить