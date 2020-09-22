Футболист «Атлетико» Мората проходит медосмотр в «Ювентусе»

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората проходит медицинский осмотр перед подписанием контракта с туринским «Ювентусом».

Фотографии с медицинского осмотра 27-летнего форварда были опубликованы пресс-службой итальянского клуба.

Мората, являющийся воспитанником мадридского «Реала», играл уже за «Ювентус» с 2014 по 2016 год. В его активе 27 голов и 18 голевых передач в 93 матчах за бьянконери.

За «Атлетико» он играет с лета 2019 года на правах аренды из «Челси», а летом 2020 года он на постоянной основе стал игроком мадридской команды.

Ранее появилась информация, что Луис Суарес согласовал контракт с «Атлетико».