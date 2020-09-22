Футболист «Атлетико» Мората проходит медосмотр в «Ювентусе»
- @juventusfc
Фотографии с медицинского осмотра 27-летнего форварда были опубликованы пресс-службой итальянского клуба.
👍 @AlvaroMorata è al #JMedical! Visite in corso!https://t.co/m1gJk6Lqw5pic.twitter.com/P3fTgvnR6w— JuventusFC (@juventusfc) September 22, 2020
Мората, являющийся воспитанником мадридского «Реала», играл уже за «Ювентус» с 2014 по 2016 год. В его активе 27 голов и 18 голевых передач в 93 матчах за бьянконери.
За «Атлетико» он играет с лета 2019 года на правах аренды из «Челси», а летом 2020 года он на постоянной основе стал игроком мадридской команды.
Ранее появилась информация, что Луис Суарес согласовал контракт с «Атлетико».