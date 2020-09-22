Защитник «Нэшвилла» Йоси стал обладателем «Норрис Трофи»

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Роман Йоси стал обладателем награды «Норрис Трофи», вручаемой по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) лучшему защитнику.

Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

По итогам нынешнего сезона, завершившегося для «Предаторз» на стадии квалификации к плей-офф, 30-летний швейцарец набрал 65 (16 + 49) очков в 69 матчах регулярного чемпионата и ещё четыре (0 + 4) в четырёх играх плей-офф.

На «Норрис Трофи» также претендовали Джон Карлсон из «Вашингтон Кэпиталз» и Виктор Хедман из «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Ранее сообщалось, что голкипер «Виннипега» Коннор Хеллебайк стал обладателем «Везина Трофи».