Защитник «Нэшвилла» Йоси стал обладателем «Норрис Трофи»

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Защитник «Нэшвилл Предаторз» Роман Йоси стал обладателем награды «Норрис Трофи», вручаемой по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) лучшему защитнику.
Защитник «Нэшвилла» Йоси стал обладателем «Норрис Трофи»
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

По итогам нынешнего сезона, завершившегося для «Предаторз» на стадии квалификации к плей-офф, 30-летний швейцарец набрал 65 (16 + 49) очков в 69 матчах регулярного чемпионата и ещё четыре (0 + 4) в четырёх играх плей-офф.

На «Норрис Трофи» также претендовали Джон Карлсон из «Вашингтон Кэпиталз» и Виктор Хедман из «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Ранее сообщалось, что голкипер «Виннипега» Коннор Хеллебайк стал обладателем «Везина Трофи».

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